Політика

Генштаб ЗСУ: Російські війська посилили атаки на кількох напрямках
28 Грудня 2024 16:37
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генштаб
Ілюстративне фото / Фото Генштаб ЗСУ

Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ, які збільшили кількість бойових зіткнень до 82 за добу. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Ситуація на фронтах:

  • Сумщина: Під вогнем російської артилерії, мінометів і ракет опинилися громади Петрушівки, Шалигиного, Нової Гути та Білої Берези.
  • Харківський напрямок: Ворожий штурм у районі Вовчанська, бої тривають.
  • Куп’янський напрямок: Російські війська атакували поблизу Глушківки, українські захисники стримують ворога.
  • Лиманський напрямок: Противник здійснив 13 атак неподалік Греківки, Першотравневого, Копанок, Новоєгорівки, Новоплатонівки та Макіївки. Сім боїв тривають.
  • Краматорський напрямок: Українські сили відбивають сім атак на Ступочки та Часів Яр. П’ять із них вже завершились без успіху для окупантів.
  • Покровський напрямок: Відбито 25 із 33 атак у районах Зеленого Поля, Воздвиженки, Миролюбівки, Проміня, Лисівки, Даченського, Зеленого, Покровська, Нового Труда, Першого Травня та Шевченка. Найбільш активні бої – біля Даченського.
  • Курахівський напрямок: 13 атак ворога поблизу Петропавлівки, Українки, Курахового та Дачного. Відбито сім спроб прориву.
  • Времівський напрямок: Дев’ять атак біля Костянтинопільського, Великої Новосілки та Времівки. Чотири бої ще тривають.

В Курській області українські захисники відбивають п’ять атак противника.

На інших напрямках ворог активних дій не здійснював.

Генштаб зазначив, що українські військові стійко тримають оборону і завдають противнику втрат.


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