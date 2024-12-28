Генштаб ЗСУ: Російські війська посилили атаки на кількох напрямках

Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ, які збільшили кількість бойових зіткнень до 82 за добу. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
Ситуація на фронтах:
- Сумщина: Під вогнем російської артилерії, мінометів і ракет опинилися громади Петрушівки, Шалигиного, Нової Гути та Білої Берези.
- Харківський напрямок: Ворожий штурм у районі Вовчанська, бої тривають.
- Куп’янський напрямок: Російські війська атакували поблизу Глушківки, українські захисники стримують ворога.
- Лиманський напрямок: Противник здійснив 13 атак неподалік Греківки, Першотравневого, Копанок, Новоєгорівки, Новоплатонівки та Макіївки. Сім боїв тривають.
- Краматорський напрямок: Українські сили відбивають сім атак на Ступочки та Часів Яр. П’ять із них вже завершились без успіху для окупантів.
- Покровський напрямок: Відбито 25 із 33 атак у районах Зеленого Поля, Воздвиженки, Миролюбівки, Проміня, Лисівки, Даченського, Зеленого, Покровська, Нового Труда, Першого Травня та Шевченка. Найбільш активні бої – біля Даченського.
- Курахівський напрямок: 13 атак ворога поблизу Петропавлівки, Українки, Курахового та Дачного. Відбито сім спроб прориву.
- Времівський напрямок: Дев’ять атак біля Костянтинопільського, Великої Новосілки та Времівки. Чотири бої ще тривають.
В Курській області українські захисники відбивають п’ять атак противника.
На інших напрямках ворог активних дій не здійснював.
Генштаб зазначив, що українські військові стійко тримають оборону і завдають противнику втрат.