Чого очікувати українцям у 2025 році: ключові зміни

У новому році в Україні очікується низка змін у різних сферах. Розглянемо головні з них.

Тарифи на комунальні послуги

До кінця опалювального сезону тарифи на електроенергію, газ, гарячу воду та опалення залишаться незмінними. Для більшості споживачів ціна на централізоване опалення залишиться на рівні 1654,41 грн/Гкал. Однак, за прогнозами експертів, після завершення сезону можливе зростання тарифів, про що зазначено у меморандумі між Україною та МВФ.

Ліквідація МСЕК

З 1 січня 2025 року в Україні припиняють роботу медико-соціальні експертні комісії (МСЕК). Замість них функціонуватиме нова система оцінювання функціональних можливостей людини, яку проводитимуть експертні команди лікарів. Усі процедури відбуватимуться електронно, щоб мінімізувати корупційні ризики.

Особи з інвалідністю, які потребують повторного огляду після 1 січня, проходитимуть оцінювання за новими правилами. Якщо цього не відбудеться вчасно, строк інвалідності продовжать, але не довше ніж до 1 липня 2025 року.

Мобілізація

Мобілізація у 2025 році продовжуватиметься. Проте звільнення від призову залишиться для осіб з правом на відстрочку, чоловіків із бронюванням, а також громадян, визнаних непридатними для військової служби. Ті, хто залишив частину самовільно, матимуть шанс повернутися до 1 січня, інакше їх очікує кримінальне переслідування.

Виплати курсантам

Із березня 2025 року курсанти 1-2 курсів отримуватимуть мінімальну заробітну плату — 8 тисяч гривень. Для курсантів 3-4 курсів виплати складатимуть понад 20 тисяч гривень.

Мінімальна зарплата

Мінімальна зарплата у 2025 році залишиться на рівні 8 тисяч гривень. Водночас зросте військовий збір, який з грудня 2024 року підвищили до 5%, що зменшить чистий дохід працівників.

Пенсії

Заплановані два етапи підвищення пенсій: індексація у березні та збільшення виплат окремим категоріям влітку. Додаткові надбавки отримають пенсіонери-чорнобильці та громадяни, яким у 2025 році виповниться 70, 75 чи 80 років.

Податки для ФОПів

З 1 січня 2025 року для ФОПів підвищується військовий збір і відновлюється обов’язок сплачувати ЄСВ, незалежно від воєнного стану.

Субсидії

Субсидії на оплату житла та комунальних послуг продовжуватимуть виплачувати. З кінця січня їх надаватимуть і на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб.

Доплати педагогам

Учителі шкіл отримуватимуть щомісячну надбавку: з січня — 1,3 тисячі гривень, з вересня — 2,6 тисячі гривень. Додаткові виплати передбачені для психологів, керівників гуртків та вихователів груп продовженого дня.

Зміни у сфері мобільного зв’язку та поштових послуг

Мобільні оператори оновлять тарифи, а “Укрпошта” запровадить нові правила розрахунку вартості доставки посилок, орієнтуючись на їхній об’єм, а не вагу. Тарифи на міжнародні відправлення переглянуть вибірково.