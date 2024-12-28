“Газпром” з 1 січня припинить постачання газу в Молдову

«Газпром» припиняє постачання газу на адресу АТ “Молдовагаз” у зв’язку з нібито відмовою молдавської сторони врегулювати заборгованість за постачання газу.

Як ідеться в повідомленні російської компанії, «АТ “Молдовагаз” регулярно не виконує свої платіжні зобов’язання за чинним контрактом, що є істотним порушенням його умов».

«У зв’язку з цим на підставі положень контракту і застосовних норм російського законодавства ПАТ «Газпром» з 8:00 за московським часом 1 січня 2025 року вводить обмеження поставок природного газу в республіку Молдова до 0 куб. м на добу. Обмеження діятиме доти, доки ПАТ «Газпром» письмово не повідомить АТ «Молдовагаз» про інше», – пише “Газпром”.

«Газпром« зазначає, що “залишає за собою всі свої права, включно з правом на одностороннє розірвання контракту і правом вимагати з АТ ”Молдовагаз» відшкодування всіх збитків і сплати штрафів за невиконання та/або неналежне виконання АТ «Молдовагаз» своїх зобов’язань за контрактом».