Зеленський: Україна працює над збереженням енергетичної стабільності в Європі

Президент України Володимир Зеленський під час традиційного звернення розповів про ситуацію з енергопостачанням країни та роботу із європейськими партнерами.

За словами Зеленського, він обговорив питання імпорту електроенергії з Євросоюзу з Премʼєр-міністром Денисом Шмигалем та міністром енергетики Германом Галущенком.

«Заслухав деталі по імпорту електрики з Євросоюзу в Україну через Словаччину – близько 19 % у загальному обсязі. Працюємо з іншими сусідами в ЄС.

Я доручив нашим урядовцям робити разом з Єврокомісією та партнерами у Європі все, щоб зберегти стабільність обʼєднаної європейської енергосистеми та європейських енергетичних правил», – заявив Зеленський.

Він також згадав про російський вплив на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо: «Що б там Путін не сказав Фіцо, коли той був у Кремлі, але європейські правила повинні бути сильніше, ніж звʼязки того чи іншого персонажа з Москвою».

Окрім цього, президент повідомив про підготовку кількох важливих кадрових рішень, зазначивши, що відповідні укази з’являться найближчим часом.