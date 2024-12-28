Ілон Маск підтримав партію AfD у статті для Welt am Sonntag

Американський мільярдер Ілон Маск підтримав німецьку партію «Альтернатива для Німеччини» (AfD) у статті, опублікованій у суботу в газеті Welt am Sonntag, яка змусила редактора відділу коментарів піти у відставку на знак протесту, передає Reuters.

У коментарі, опублікованому німецькою мовою флагманською газетою медіагрупи Axel Springer, Маск розширив свій пост у соцмережі X, в якому заявив, що «тільки AfD може врятувати Німеччину».

«Уявлення про AfD як про правоекстремістську партію явно не відповідає дійсності, з огляду на те, що у лідера партії Аліси Вайдель є одностатевий партнер зі Шрі-Ланки! Вам не здається, що це схоже на Гітлера? Припиніть!» йдеться у статті Маска.

Він пише, що має право говорити про політику ФРН «як людина, яка зробила значні інвестиції в промисловий і технологічний ландшафт Німеччини». Мільярдер вважає, що німецька економіка «загрузла в бюрократії і задушливих правилах». Він критикує міграційну та енергетичну політику влади ФРН і вважає обіцянки АдН відповіддю на всі перелічені проблеми. «Німеччина перебуває на критичному етапі – її майбутнє балансує на межі економічного і культурного колапсу», – упевнений Маск.

Внутрішня розвідка Німеччини класифікує AfD на національному рівні як підозрювану в екстремізмі з 2021 року.

Незабаром після публікації матеріалу редакторка розділу думок Єва Марі Когель написала на сайті X, що подала заяву про відставку.

«Демократія і журналістика процвітають завдяки свободі вираження думок. Це охоплює роботу з полярними позиціями та їхню журналістську класифікацію», – заявили Reuters головний редактор газети Ян Філіп Бургард і Ульф Пошардт, який обійме посаду видавця з 1 січня.

За їхніми словами, обговорення статті Маска, до якої через кілька годин після її публікації було залишено близько 340 коментарів, було «дуже показовим».

Під коментарем Маска газета опублікувала відповідь Бургарда.

«Діагноз Маска правильний, але його терапевтичний підхід, згідно з яким тільки AfD може врятувати Німеччину, фатально хибний», – написав він, посилаючись на бажання AfD вийти з Європейського союзу і прагнути до зближення з Росією, а також умиротворити Китай.

Підтримка AfD з боку Маска, який також відстоював своє право впливати на німецьку політику завдяки своїм «значним інвестиціям», відбувається в той момент, коли німці мають голосувати 23 лютого після розпаду коаліційного уряду на чолі з канцлером Олафом Шольцем.

AfD посідає друге місце в опитуваннях громадської думки і може завадити правоцентристській або лівоцентристській більшості, але основні, більш центристські партії Німеччини пообіцяли уникати будь-якої підтримки AfD на національному рівні.