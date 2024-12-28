Поліція ліквідувала смертельно небезпечний канал переправлення ухилянтів через кордон

Нацполіція припинила функціонування злочинного каналу, через який організатори переправляли військовозобов’язаних чоловіків через кордон України. За даними правоохоронців, ця діяльність призвела до загибелі щонайменше двох осіб, ще одна людина зникла безвісти.

Канал переправлення діяв у Тячівському районі Закарпатської області, повідомили поліції. Організаторами схеми виявилися 27-річний житель Хустського району та 35-річний мешканець Івано-Франківщини. До діяльності залучили трьох виконавців, серед яких 34-річний житель Тячівщини та двоє чоловіків з Хустського району віком 28 і 29 років.

Правоохоронці встановили, що маршрут незаконного переправлення пролягав через річку Тиса. Зловмисники переконували своїх клієнтів, що кордон вони перетинатимуть сушею, не попереджаючи про ризики. За свої послуги вони вимагали від 7 до 10 тисяч доларів США з однієї особи.

За попередніми даними, організатори переправили щонайменше сімох громадян, з яких двоє загинули під час втечі.

26 грудня поліція затримала всіх учасників злочинної схеми. У ході обшуків за місцями їхнього проживання вилучено вісім автомобілів, значні суми готівки у національній та іноземній валюті, банківські картки, мобільні телефони та інші докази.

Затриманим оголошено підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Суд обрав для них запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави на загальну суму понад 35 мільйонів гривень.

За скоєне затриманим загрожує до 9 років позбавлення волі.