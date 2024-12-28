Україна отримала першу партію американського скрапленого газу

Україна вперше отримала скраплений природний газ зі США через Грецію, що стало важливим кроком у забезпеченні енергетичної безпеки країни. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, енергетична компанія ДТЕК прийняла вантаж у грецькому терміналі СПГ, підтверджуючи високий рівень міжнародної співпраці. Угода з американською компанією Venture Global діє до 2026 року, що забезпечує стабільність і впевненість у завтрашньому дні для мільйонів українців.

Цей крок підкреслює прагнення України інтегруватися у глобальний енергетичний ринок та зменшити залежність від російських енергоресурсів.

Виконавчий директор ДТЕК Максим Тімченко зазначив, що такі вантажі не тільки забезпечують регіон гнучким і безпечним джерелом електроенергії, але й підривають вплив Росії на енергетичну систему України.