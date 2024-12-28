Економіка

Україна отримала першу партію американського скрапленого газу
28 Грудня 2024 13:13
читать на русском →
газ, ДТЕК
Енергетична компанія ДТЕК прийняла американский СПГ у грецькому терміналі / Фото Reuters

Україна вперше отримала скраплений природний газ зі США через Грецію, що стало важливим кроком у забезпеченні енергетичної безпеки країни. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, енергетична компанія ДТЕК прийняла вантаж у грецькому терміналі СПГ, підтверджуючи високий рівень міжнародної співпраці. Угода з американською компанією Venture Global діє до 2026 року, що забезпечує стабільність і впевненість у завтрашньому дні для мільйонів українців.

Цей крок підкреслює прагнення України інтегруватися у глобальний енергетичний ринок та зменшити залежність від російських енергоресурсів.

Виконавчий директор ДТЕК Максим Тімченко зазначив, що такі вантажі не тільки забезпечують регіон гнучким і безпечним джерелом електроенергії, але й підривають вплив Росії на енергетичну систему України.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
28 Грудня 2024 15:06

Зеленський звинуватив Фіцо у спробі відкрити “другий енергетичний фронт” проти України
28 Грудня 2024 15:46

МЗС України: Фіцо стає на бік Путіна своїми погрозами щодо електроенергії
28 Грудня 2024 14:54

Путін вибачився перед Алієвим за катастрофу літака AZAL
28 Грудня 2024 13:33

Кримінальна поліція Фінляндії конфіскувала російський танкер Eagle S
28 Грудня 2024 13:13

Україна отримала першу партію американського скрапленого газу
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
усі думки