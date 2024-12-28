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Укрзалізниця сформувала новий медичний поїзд для евакуації поранених
28 Грудня 2024 12:55
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Укрзалізниця сформувала новий медичний поїзд, що складається з восьми модернізованих вагонів, спеціально пристосованих для евакуації поранених.

Укрзалізниця сформувала ще один медичний поїзд, який рятуватиме наших захисників та захисниць / Фото УЗ

Як повідомили в пресслужбі УЗ, у складі поїзда є вагон-реанімація, а також вагони, обладнані генераторами для автономного живлення, кисневими концентраторами, апаратами штучної вентиляції легень, пристроями для переливання крові, кардіомоніторами та іншою технікою, що дозволяє надавати екстрену допомогу під час транспортування поранених різного ступеня важкості.

З початку повномасштабного вторгнення залізничники переобладнали вже 78 вагонів для потреб медичної евакуації, серед яких реанімаційні, стаціонарні та інші.


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