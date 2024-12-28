Кримінальна поліція Фінляндії конфіскувала російський танкер Eagle S

Поліція Фінляндії конфіскувала танкер Eagle S, і зараз його переміщують до нафтової гавані Кілпілахті в Порвоо за допомогою буксирів.

Трансфер розпочався в суботу близько 10:50.

Головний інспектор поліції Гельсінкі Хейккі Порола повідомив Yle, що очікується, що Eagle S прибуде до Кілпілахті о 16:00.

Корабель перевозять до Кілпілахті, оскільки Центральна кримінальна поліція конфіскувала судно. Нове місце краще для проведення слідчих дій.

“Загалом, це, звичайно, винятковий випадок, коли цілий танкер заарештований і переданий під варту владі”, – каже Порола.

Поліція наклала на операцію обмеження з безпеки на час передачі судна.

Як повідомлялося, фінська влада заарештувала російський нафтовий танкер Eagle S через підозру у причетності до пошкодження підводних електричних і телекомунікаційних кабелів у Балтійському морі.

Танкер, який прямував із Санкт-Петербурга до Єгипту, був затриманий 26 грудня у Фінській затоці. Його підозрюють у пошкодженні кабелю Estlink 2, який транспортує електроенергію між Естонією та Фінляндією, а також кількох інших телекомунікаційних кабелів, які з’єднують Фінляндію, Естонію та Німеччину.