Кримінал

У Фінляндії затримали російський танкер через підозру у пошкодженні підводних кабелів
28 Грудня 2024 11:35
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диверсант
Танкер Eagle S, який перехопили у фінських водах. 28 грудня 2024 / Фото Lehtikuva

Фінська влада заарештувала російський нафтовий танкер Eagle S через підозру у причетності до пошкодження підводних електричних і телекомунікаційних кабелів у Балтійському морі. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними ISW, танкер, який прямував із Санкт-Петербурга до Єгипту, був затриманий 26 грудня у Фінській затоці. Його підозрюють у пошкодженні кабелю Estlink 2, який транспортує електроенергію між Естонією та Фінляндією, а також кількох інших телекомунікаційних кабелів, які з’єднують Фінляндію, Естонію та Німеччину.

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо повідомив, що розслідування причин пошкодження, яке сталося 25 грудня, триває. Він наголосив, що поки що зарано робити висновки про причетність Росії до інциденту. У свою чергу, прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхаль заявив, що ремонт пошкоджених кабелів може зайняти кілька місяців.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур 27 грудня оголосив про розгортання військово-морських патрулів для захисту підводного кабелю Estlink 1. Він також зазначив, що Естонія консультуватиметься з військовими посадовцями НАТО. Того ж дня генеральний секретар НАТО Марк Рютте обговорив із президентом Фінляндії Алексом Стуббом розслідування можливого саботажу та повідомив про посилення військової присутності НАТО у Балтійському морі.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати затримання танкера. Водночас джерела, знайомі із судном, повідомили виданню Lloyd’s List, що танкер обладнаний пристроями для відстеження і запису радіочастот кораблів і літаків НАТО, які працюють у цьому регіоні. За їхньою інформацією, такі пристрої могли бути вивантажені для аналізу в Росії, а комерційні судна використовуються Кремлем для шпигунської та диверсійної діяльності в Балтійському морі.


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