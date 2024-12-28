На Закарпатті затримали чоловіка, який намагався втекти до Словаччини, щоб уникнути покарання

Військовослужбовці Чопського прикордонного загону затримали 24-річного закарпатця, який намагався незаконно перетнути державний кордон України. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Чоловіка зупинили неподалік населеного пункту Оноківці, коли він рухався легковим автомобілем у напрямку держрубежу. У ході перевірки прикордонники з’ясували, що він намагався уникнути покарання за злочини, вчинені у вересні цього року: хуліганство та незаконне поводження зі зброєю і вибуховими речовинами.

Після звільнення з-під варти до моменту вступу вироку в законну силу, закарпатець почав планувати втечу. Він скористався попутним транспортом і вирушив до прикордонного села Невицьке, поблизу якого мав намір перетнути кордон із Словаччиною.

Порушника затримали в адміністративному порядку та доставили до прикордонного підрозділу. Наразі тривають заходи щодо притягнення чоловіка до відповідальності за спробу незаконного перетинання кордону. Подальше рішення у справі ухвалюватиме суд.