Кримінал

На Закарпатті затримали чоловіка, який намагався втекти до Словаччини, щоб уникнути покарання
28 Грудня 2024 13:55
читать на русском →
дпсу
На Закарпатті затримали правопорушника, який намагався втекти з України з метою уникнення кримінальної відповідальності

Військовослужбовці Чопського прикордонного загону затримали 24-річного закарпатця, який намагався незаконно перетнути державний кордон України. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Чоловіка зупинили неподалік населеного пункту Оноківці, коли він рухався легковим автомобілем у напрямку держрубежу. У ході перевірки прикордонники з’ясували, що він намагався уникнути покарання за злочини, вчинені у вересні цього року: хуліганство та незаконне поводження зі зброєю і вибуховими речовинами.

Після звільнення з-під варти до моменту вступу вироку в законну силу, закарпатець почав планувати втечу. Він скористався попутним транспортом і вирушив до прикордонного села Невицьке, поблизу якого мав намір перетнути кордон із Словаччиною.

Порушника затримали в адміністративному порядку та доставили до прикордонного підрозділу. Наразі тривають заходи щодо притягнення чоловіка до відповідальності за спробу незаконного перетинання кордону. Подальше рішення у справі ухвалюватиме суд.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
28 Грудня 2024 15:06

Зеленський звинуватив Фіцо у спробі відкрити “другий енергетичний фронт” проти України
28 Грудня 2024 15:46

МЗС України: Фіцо стає на бік Путіна своїми погрозами щодо електроенергії
28 Грудня 2024 14:54

Путін вибачився перед Алієвим за катастрофу літака AZAL
28 Грудня 2024 13:33

Кримінальна поліція Фінляндії конфіскувала російський танкер Eagle S
28 Грудня 2024 13:13

Україна отримала першу партію американського скрапленого газу
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
усі думки