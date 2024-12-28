Політика

Путін вибачився перед Алієвим за катастрофу літака AZAL
28 Грудня 2024 14:54
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авіакатастрофа
Рятувальники працюють на місці катастрофи пасажирського літака «Азербайджанських авіаліній» недалеко від міста Актау, Казахстан, 25 грудня 2024 року / Фото Reuters

Президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, під час якої вибачився за «трагічний інцидент», що трапився з літаком авіакомпанії AZAL у повітряному просторі Росії. Путін висловив глибокі співчуття сім’ям загиблих.

За словами російського президента, азербайджанський літак, що розбився, слідував за встановленим розкладом і робив кілька спроб зайти на посадку в аеропорту Грозного. У момент катастрофи міста Грозний, Моздок і Владикавказ піддавалися атакам українських безпілотників, що призвело до активних дій російської системи ППО, уточнили в Кремлі.

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за фактом порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту. Тривають слідчі дії, допитують цивільних і військових фахівців.

На місце катастрофи, в районі казахстанського міста Актау, прибули представники профільних служб Росії, Азербайджану і Казахстану. Також два співробітники Генеральної прокуратури Азербайджану працюють у Грозному спільно з російськими колегами для встановлення причин інциденту.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що літак помилково був збитий над Грозним російською системою ППО, яка відбивала атаку безпілотників.

Заява Кремля фактично підтверджує цю версію, хоча прямо в ній і не йдеться. Але, судячи з усього, влада РФ готує підґрунтя для визнання збиття літака, за яким, крім вибачень, підуть виплати компенсацій авіакомпанії та сім’ям загиблих.


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