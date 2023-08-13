The Huffington Post: Київ готовий до більш жорсткого контролю за допомогою США

Україна готова до ретельнішого контролю за допомогою, яку вона отримує для протистояння Росії. «Ми підтримуємо прозорість та підзвітність. Які б додаткові заходи, на думку ваших громадян та Конгресу, не знадобилися, ми відкриті і готові, і ми вже робимо це. Хоч би які додаткові вимоги виникли, ми, звичайно, готові їх обговорювати», – сказала посол України в США Оксана Маркарова в інтерв’ю The Huffington Post.

«Я не можу сказати, що ми впевнені, що підтримка надається назавжди, навіть коли вона є. Ні, це постійна робота», – додала вона.

За її словами, в уряді США вже є три контрольні органи, які стежать за раніше схваленою допомогою Україні на суму понад 75 млрд доларів. Це Міноборони, Держдепартамент та Агентство з міжнародного розвитку USAID.

На слуханнях у березні троє інспекторів заявили, що вони не знайшли доказів масового зловживання.

Проте Маркарова визнала історичні проблеми України з корупцією. Її країна не хоче, щоб її минуле ставило під загрозу підтримку.

Київ надсилає щоденні звіти до USAID та Міністерства фінансів. «Наше громадянське суспільство дуже активно стежить за тим, на що ми витрачаємо гроші. Повірте, їхні критерії щодо партнерської підтримки ще суворіші», – запевнила вона.