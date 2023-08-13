Політика

The Huffington Post: Київ готовий до більш жорсткого контролю за допомогою США

13 Серпня 2023 16:02
читать на русском →
сша, допомога

Україна готова до ретельнішого контролю за допомогою, яку вона отримує для протистояння Росії. «Ми підтримуємо прозорість та підзвітність. Які б додаткові заходи, на думку ваших громадян та Конгресу, не знадобилися, ми відкриті і готові, і ми вже робимо це. Хоч би які додаткові вимоги виникли, ми, звичайно, готові їх обговорювати», – сказала посол України в США Оксана Маркарова в інтерв’ю The Huffington Post.

«Я не можу сказати, що ми впевнені, що підтримка надається назавжди, навіть коли вона є. Ні, це постійна робота», – додала вона.

За її словами, в уряді США вже є три контрольні органи, які стежать за раніше схваленою допомогою Україні на суму понад 75 млрд доларів. Це Міноборони, Держдепартамент та Агентство з міжнародного розвитку USAID.

На слуханнях у березні троє інспекторів заявили, що вони не знайшли доказів масового зловживання.

Проте Маркарова визнала історичні проблеми України з корупцією. Її країна не хоче, щоб її минуле ставило під загрозу підтримку.

Київ надсилає щоденні звіти до USAID та Міністерства фінансів. «Наше громадянське суспільство дуже активно стежить за тим, на що ми витрачаємо гроші. Повірте, їхні критерії щодо партнерської підтримки ще суворіші», – запевнила вона.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
13 Серпня 2023 13:43

У Широкій Балці руські вбили сім’ю: чоловіка, дружину, 12-річного сина та донечку 23-х днів від народження
13 Серпня 2023 16:02

The Huffington Post: Київ готовий до більш жорсткого контролю за допомогою США
13 Серпня 2023 14:06

NYT: ЗСУ купують зброю через Пашинського за завищеними цінами
13 Серпня 2023 13:14

Помер рятувальник, якого було поранено під час ракетного удару по Покровську
13 Серпня 2023 12:06

ЗМІ: Внаслідок атаки на військову базу в Криму загинули десятки російських військових
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Если бы Украина и Польша в своё время нашли взаимопонимание, европейская история была бы совсем другой
Віталій ЧЕПИНОГА

Київ. Війна. Літо 2023-го
Александр КИРШ

Что готовят Украине партнёры, или Вариант “Финляндия-1940”
Віталій ПОРТНИКОВ

Учебник безнравственности
Александр КИРШ

Поддержка помощи Украине американцами несколько снизилась
Павло КАЗАРІН

Війна – це час дорослих
усі думки