Політика

The Guardian: північнокорейські військові інженери допомагають армії РФ завдавати ракетних ударів по Україні
10 Жовтня 2024 19:24
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корея, росія
Залишки північнокорейської ракети KN-23/KN-24, якою Росія вдарила по Харкову 2 січня 2024 року / Фото: Conflict Armament Research

Військові інженери з КНДР допомагають російським військам завдавати ударів по Україні північнокорейськими ракетами KN-23.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на українського чиновника. 

За словами співрозмовників видання в Південній Кореї та Україні, громадяни КНДР були серед загиблих унаслідок українського ракетного удару біля Донецька минулого тижня. Чи були це військові інженери або військовослужбовці, невідомо. 

KN-23 – балістична ракета, яку порівнюють із російськими “Іскандер-М”. Дальність її польоту становить близько 450 кілометрів.

8 жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Є Хен заявив, що КНДР досить імовірно відправить своїх військових в Україну для підтримки Росії. 

“Оскільки Росія і Північна Корея підписали взаємний договір, схожий на військовий союз, можливість такого розгортання дуже ймовірна”, – сказав він. 

Видання Kiev Post з посиланням на джерела писало, що внаслідок українського ракетного удару 3 жовтня по території поблизу окупованого Донецька загинули 20 військових, серед яких – шестеро офіцерів з Північної Кореї. За інформацією видання, військові з КНДР прибули туди для переговорів із російськими колегами. 


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