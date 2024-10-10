The Guardian: північнокорейські військові інженери допомагають армії РФ завдавати ракетних ударів по Україні

Військові інженери з КНДР допомагають російським військам завдавати ударів по Україні північнокорейськими ракетами KN-23.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на українського чиновника.

За словами співрозмовників видання в Південній Кореї та Україні, громадяни КНДР були серед загиблих унаслідок українського ракетного удару біля Донецька минулого тижня. Чи були це військові інженери або військовослужбовці, невідомо.

KN-23 – балістична ракета, яку порівнюють із російськими “Іскандер-М”. Дальність її польоту становить близько 450 кілометрів.

8 жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Є Хен заявив, що КНДР досить імовірно відправить своїх військових в Україну для підтримки Росії.

“Оскільки Росія і Північна Корея підписали взаємний договір, схожий на військовий союз, можливість такого розгортання дуже ймовірна”, – сказав він.

Видання Kiev Post з посиланням на джерела писало, що внаслідок українського ракетного удару 3 жовтня по території поблизу окупованого Донецька загинули 20 військових, серед яких – шестеро офіцерів з Північної Кореї. За інформацією видання, військові з КНДР прибули туди для переговорів із російськими колегами.