Суспільство

Тернопільська міськрада передала ЗСУ бруківку

17 Січня 2024 14:54
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армія

На підставі звернення однієї з військових частини Тернопільська міська рада передала на потреби військової частини стару демонтовану бруківку.

Про це повідомила пресслужба міськради.

Там зазначили, що бруківка була демонтована у попередні роки під час проведення ремонтних робіт з вулиць міста. Відповідне рішення про передання ухвалили 17 січня.

Крім того, на звернення командирів військових частин міськрада передасть на загальну суму майже 125 тисяч грн 11 БФП та три ноутбуки.

«На запити командирів військових частин Тернопільська міська рада регулярно закуповує та передає необхідну техніку й обладнання. Зокрема, цього тижня захисникам передали техніку на загальну суму 1 135 500 грн та автомобіль швидкої допомоги», — йдеться у повідомленні.


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