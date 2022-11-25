Терміни повного відновлення української енергосистеми поки що не зрозумілі

Україна в середу, після чергового масованого нальоту російських ракет, вперше пережила блекаут – повне відключення енергосистеми, включно из атомними електростанціями – і до вечора четверга у Києві та кількох областях більшість населення ще залишалася без світла.

Компанія “Укренерго” увечері в четвер оголосила, що “дефіцит потужності в енергосистемі скоротився до 50% і що всі атомні станції включені та поступово набирають потужність, але передбачити терміни повного відновлення ще неможливо.

Мер Києва Віталій Кличко увечері у четвер сказав, що у столиці без електрики залишаються 60% населення.

Виконавчий директор енергетичної компанії ДТЕК Дмитро Сахарук сказав, що найближчим часом у Києві світло даватимуть на 2-3 години, а Віталій Кличко закликав киян по можливості перебиратися до передмість.

“Якщо у когось із вас є будинок у передмісті Києва, то краще переїхати туди. Про евакуацію зараз не йдеться, але ми розглядаємо тимчасовий переїзд деяких груп населення до передмістя”, – цитують Кличка ЗМІ.

Енергетична компанія ДТЕК повідомила, що до вечора четверга подачу електрики ще не було відновлено для 75% споживачів у Дніпропетровській області та приблизно двох третин споживачів на Одещині. У Дніпропетровській області без електрики залишалися, зокрема, Кривий Ріг та Нікополь.

В інших областях, судячи з звітів місцевої влади та енергетиків, картина дуже нерівномірна: десь подача електрики, згідно з звітами, повністю відновлена, десь вона є поки що лише в обласному центрі, десь без світла залишаються цілі райони.

“Укренерго” пояснює, що після ракетного нальоту у всій енергосистемі України впала частота, і через це автоматично зупинилися всі три атомні електростанції, які знаходяться під контролем України: Південноукраїнська, Хмельницька та Рівненська. Вони пропонують половину виробництва електроенергії країни. Після зупинки їх потрібно повертати в робочий режим повільно, у міру підключення споживачів.

Усі блоки АЕС 23 листопада відключилися вперше в історії. За тиждень до того, 15 листопада, під час попереднього ракетного удару росіян, відключалися лише два блоки Хмельницької АЕС та один блок Рівненської АЕС.

“Потрібно розуміти, що насправді стався блекаут у нашій енергосистемі внаслідок тих обстрілів, що сталися. І ситуація насправді дуже складна”, – сказав у четвер міністр енергетики України Герман Галущенко.

За словами Галущенка, вже до четвертої ранку енергетикам вдалося знову об’єднати всю систему країни і потім подати електрику на найважливіші об’єкти інфраструктури.