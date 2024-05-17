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Термінали Starlink вийшли з ладу в день наступу Росії на Харківщину, – WP

17 Травня 2024 18:10
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війна, Starlink
Система Starlink / Фото: Getty Images

Вранці 10 травня на початку російського наступу в Харківській області перестали працювати термінали Starlink, якими користуються українські військові.

Про це пише Washington Post із посланням на військових. 

Як зазначається, 125 бригада територіальної оборони постійно використовувала розвідувальні безпілотники, щоби щоденно стежити за тим, як Москва нарощує сили для можливого нападу. 

Однак 10 травня бригада втратила всю відеотрансляцію через російське радіоелектронне глушіння. Термінали Starlink, за допомогою яких українські військові мають основний звʼязок, вийшли з ладу.

“У певний момент ми залишилися повністю сліпими. Це була найбільша проблема, ми не бачили, як вони рухалися, ми працювали тільки через радіо або через телефони, де вони все ще працювали”, — розповів виданню командир підрозділу безпілотників у бригаді з позивним Артист.


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