        Терехов показав відео ударів по житловій багатоповерхівці у Харкові

        Федір Олексієв
        18 Серпня 2025 12:56
        Мер Харкова Ігор Терехов опублікував відео на якому видно цілеспрямовані російські удару по житловому будинку.

        “Удар по житловому будинку був цілеспрямований – пʼять ворожих «шахедів» заходили на нього з різних боків і били саме по людям, які мирно спали о пʼятій ранку. Терор у чистому вигляді. Терор, якому немає ані пояснення, ані виправдання”, – написав Терехов.

        Нагадаємо, в ніч на 18 серпня російські окупаційні війська атакували Харків балістичною ракетою, а вже зранку ударними БПЛА.

        Наразі відомо про сімох загиблих – серед них півторарічна дівчинка та 16-річний хлопець. Постраждалих – близько двох десятків.


