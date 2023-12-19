Терехов: “Харків ніхто і ніколи не здасть!”

Харківський міський голова Ігор Терехов вважає, що ворог не має жодних шансів на успіх у своїх планах щодо Харкова. Про це він заявив у інтерв’ю DW.
Це було чітко зрозуміло ще у 2014 році, а потім це остаточно підтвердив 2022 рік, – каже мер.
“Держава, місцева влада, Збройні Сили України, волонтери – усі разом роблять і робитимуть усе можливе для захисту нашого міста і наших людей!”, – підкреслив Терехов.
Сьогодні в медіа активно шириться стаття з «Bild» про наміри ворога за кілька років знову спробувати захопити Харків. І як очільник цього самого міста я не можу пройти повз, ніяк на цю статтю не відреагувавши. Адже йдеться про безпеку і майбутнє всіх харківʼян. Кожного, хто тут живе, і кожного, хто планує повертатися.
Так ось – Харків ніхто і ніколи не здасть! Ворог не має жодних шансів на успіх у своїх планах. Це було чітко зрозуміло ще у 2014 році, а потім це остаточно підтвердив 2022 рік.
Держава, місцева влада, Збройні Сили України, волонтери – усі разом роблять і робитимуть усе можливе для захисту нашого міста і наших людей!