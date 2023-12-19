Терехов: “Харків ніхто і ніколи не здасть!”

Харківський міський голова Ігор Терехов вважає, що ворог не має жодних шансів на успіх у своїх планах щодо Харкова. Про це він заявив у інтерв’ю DW.

Це було чітко зрозуміло ще у 2014 році, а потім це остаточно підтвердив 2022 рік, – каже мер.

“Держава, місцева влада, Збройні Сили України, волонтери – усі разом роблять і робитимуть усе можливе для захисту нашого міста і наших людей!”, – підкреслив Терехов.