Суспільство

Терехов: “Харків ніхто і ніколи не здасть!”

19 Грудня 2023 16:18
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харків, терехов

Харківський міський голова Ігор Терехов вважає, що ворог не має жодних шансів на успіх у своїх планах щодо Харкова. Про це він заявив у інтерв’ю DW.

Це було чітко зрозуміло ще у 2014 році, а потім це остаточно підтвердив 2022 рік, – каже мер.

“Держава, місцева влада, Збройні Сили України, волонтери – усі разом роблять і робитимуть усе можливе для захисту нашого міста і наших людей!”, – підкреслив Терехов.

Сьогодні в медіа активно шириться стаття з «Bild» про наміри ворога за кілька років знову спробувати захопити Харків. І як очільник цього самого міста я не можу пройти повз, ніяк на цю статтю не відреагувавши. Адже йдеться про безпеку і майбутнє всіх харківʼян. Кожного, хто тут живе, і кожного, хто планує повертатися.

Так ось – Харків ніхто і ніколи не здасть! Ворог не має жодних шансів на успіх у своїх планах. Це було чітко зрозуміло ще у 2014 році, а потім це остаточно підтвердив 2022 рік.

Держава, місцева влада, Збройні Сили України, волонтери – усі разом роблять і робитимуть усе можливе для захисту нашого міста і наших людей!


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