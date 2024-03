Теракт у Підмосков’ї справа рук “ІДІЛ” і крапка, – Білий дім

Теракт у підмосковному концертному залі “Крокус Сіті Хол” справа рук терористичного угрупування “ІДІЛ”.

Про це заявив радник Білого дому Джон Кірб коментуючі заяви Кремля про причетність України, повідомив журналіст “Голосу Америки” Остап Яриш.

“Путін і його поплічники в Кремлі і далі намагаються знайти спосіб приписати це Україні. Не було зв’язку з Україною. Це була атака, здійснена ІДІЛ, крапка і кінець історії”, – сказав Кірб.

WH advisor John Kirby on Kremlin's claims about the Moscow terror attack: Putin and his cronies in the Kremlin keep trying to find a way to pin this on Ukraine. There was no linkage to Ukraine. This was an attack carried out by ISIS-K, period and end of the story.