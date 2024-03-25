Політика

Теракт у Підмосков’ї справа рук “ІДІЛ” і крапка, – Білий дім

25 Березня 2024 18:22
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теракт, москва
Палаючий “Крокус Сіті Хол” у Підмосков'ї / Фото: АГН Москва

Теракт у підмосковному концертному залі “Крокус Сіті Хол” справа рук терористичного угрупування “ІДІЛ”.

Про це заявив радник Білого дому Джон Кірб коментуючі заяви Кремля про причетність України, повідомив журналіст “Голосу Америки” Остап Яриш.

“Путін і його поплічники в Кремлі і далі намагаються знайти спосіб приписати це Україні. Не було зв’язку з Україною. Це була атака, здійснена ІДІЛ, крапка і кінець історії”, – сказав Кірб.

Увечері у п’ятницю, 22 березня, у місті Красногорськ у Підмосков’ї кілька озброєних чоловіків у камуфляжі влаштували стрілянину у концертному залі “Крокус Сіті Холл”. За даними росіян, в результаті атаки загинуло понад 100 людей.

Російські силовики заявили, що затримали чотирьох людей, які причетні до теракту. Російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито терористи хотіли втекти в Україні, де для них було підготовлено “вікно”.

Відповідальність за теракт взяло на себе угруповання “Ісламська держава”. У США підтвердили інформацію про причетність ІДІЛ та відкинули участь у подіях України.


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