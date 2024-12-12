Суспільство

Теплопостачання у Кривому Розі відновлено на 90%
12 Грудня 2024 21:28
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кривий ріг, опалення
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Станом на четвер, 12 грудня, у Кривому Розі роботи з відновлення теплопостачання завершені на 90%. 

Про це доповів віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. 

За його словами, у відновленні теплопостачання взяли участь 68 ремонтних бригад з різних регіонів України.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак додав, що на 12 грудня без тепла залишаються 218 будинків. Їх планують під’єднати до теплопостачання 22–23 грудня.


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