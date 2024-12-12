Теплопостачання у Кривому Розі відновлено на 90%

Станом на четвер, 12 грудня, у Кривому Розі роботи з відновлення теплопостачання завершені на 90%.

Про це доповів віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

За його словами, у відновленні теплопостачання взяли участь 68 ремонтних бригад з різних регіонів України.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак додав, що на 12 грудня без тепла залишаються 218 будинків. Їх планують під’єднати до теплопостачання 22–23 грудня.