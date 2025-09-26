Тепер і в Німеччині: над Шлезвіг-Гольштейном з’явилися невідомі дрони

У федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн на півночі Німеччини були помічені кілька безпілотників. Міністерка внутрішніх справ землі Сабіне Зюттерлін-Вак в коментарі NDR заявила, що влада розглядає версії шпигунства чи саботажу та вже активізувала заходи з протидії дронам.
За її словами, поліція посилила систему захисту у співпраці з іншими північними землями Німеччини, федеральними органами влади та Бундесвером.
Подібні інциденти раніше фіксували в Данії та інших європейських країнах. Тому Шлезвіг-Гольштейн підтримує тісний контакт із федеральним урядом і німецькими військовими.
Конкретну кількість дронів чи маршрути їхнього польоту не розголошують через таємницю слідства. Водночас опозиція закликає уряд прозвітувати публічно та забезпечити готовність до спільних дій проти подібних загроз.