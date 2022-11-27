Темпи бойових дій в Україні зростуть найближчими тижнями

Загальний темп операцій уздовж лінії фронту сповільнився останніми днями через погіршення погодних умов, але, ймовірно, зросте, починаючи з наступних кількох тижнів, оскільки температура впаде, а земля замерзне на всій території бойових дій.

Про це повідомляє ISW.

Українські та російські звіти з критично важливих прифронтових районів на сході та півдні України, включаючи Сватове, Бахмут і Вугледар, вказують на те, що операції з обох сторін наразі загальмовані сильним дощем і, як наслідок, сильним брудом.

Прогнозується зниження температури по всій Україні протягом наступного тижня, що, ймовірно, спричинить замерзання на землі та пришвидшить темп бойових дій, оскільки збільшиться мобільність для обох сторін.

Температура в районах на північному сході України, як-от уздовж лінії Сватове-Кремінна, опуститься до добових максимумів, близьких до нуля, між 28 листопада та 4 грудня. Імовірно, землі знадобляться кілька днів постійного “мінусу” щоб замерзнути. Це означає, що наземні умови, ймовірно, будуть створені для збільшення темпів операцій по всій Україні протягом вихідних 3-4 грудня та наступного тижня.

Незрозуміло, чи активно планує чи готується будь-яка зі сторін відновлення великих наступальних чи контрнаступальних операцій у той час.