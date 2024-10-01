Суспільство

ТЦК не почали масово виписувати штрафи за не оновлення даних
1 Жовтня 2024 09:44
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ТЦК та СП не стали масово виписувати штрафи за порушення правил військового обліку після ухвалення нового закону про мобілізацію.

Про це пишуть “Українські новини” з посиланням на відповіді кількох військкоматів.

Наприклад, за 4 місяці дії нового закону Верховинський ТЦК (Івано-Франківська область) склав тільки 3 протоколи, двоє людей заплатили по 17 тис грн.

Коломийський ТЦК виписав 44 штрафи, заплатили тільки четверо.

А на всю Хмельницьку область виписали 1732 протоколи у  період з 19 травня по 1 вересня. Орієнтовний обсяг надходжень до бюджетів після сплати штрафів склав майже 2,5 млн гривень.


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