ТЦК не почали масово виписувати штрафи за не оновлення даних

ТЦК та СП не стали масово виписувати штрафи за порушення правил військового обліку після ухвалення нового закону про мобілізацію.

Про це пишуть “Українські новини” з посиланням на відповіді кількох військкоматів.

Наприклад, за 4 місяці дії нового закону Верховинський ТЦК (Івано-Франківська область) склав тільки 3 протоколи, двоє людей заплатили по 17 тис грн.

Коломийський ТЦК виписав 44 штрафи, заплатили тільки четверо.

А на всю Хмельницьку область виписали 1732 протоколи у період з 19 травня по 1 вересня. Орієнтовний обсяг надходжень до бюджетів після сплати штрафів склав майже 2,5 млн гривень.