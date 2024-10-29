ТЦК і правоохоронці електронно обмінюватимуться інформацією про порушників призову

ТЦК, СБУ, розвідувальні органи та Нацполіція обмінюватимуться даними щодо порушників призову через електронну систему.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

“Кабінет Міністрів України затвердив важливі зміни для посилення військового обліку та відстеження порушення законодавства. Тепер територіальні центри комплектування, СБУ, розвідувальні органи та Нацполіція обмінюватимуться даними через електронну систему. Це дасть змогу правоохоронцям швидко і ефективно отримувати інформацію про порушників і доставляти їх до ТЦК або відповідних органів”, – повідомив Умєров.

За його словами, цифровізація підвищує прозорість і допомагає краще організувати роботу з комплектування Сил оборони.

“Це рішення про відновлення справедливості щодо тих, хто сумлінно виконує свій обовʼязок перед Батьківщиною. Нові правила також посилять нашу обороноздатність, роблячи армію сильнішою, а військовий облік — більше прозорим”, – підсумував міністр.