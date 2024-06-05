Таїланд візьме участь у Саміті миру 

Таїланд візьме участь у Глобальному саміті миру в Швейцарії.

Про це повідомляє Thai PBS.

Під час нещодавнього візиту прем’єр-міністра Таїланду Сретти Тавісина до Парижа він сказав президенту Франції Еммануелю Макрону, що його країна візьме участь у саміті.

За даними джерела видання, країну на саміті представлятиме заступник міністра закордонних справ Русс Джалічандра.

Таїланд висловив підтримку всім ініціативам, спрямованим на якнайшвидше і мирне врегулювання ситуації в Україні, йдеться у повідомленні.

Ця держава приєднається до більш ніж 100 країн в обговоренні шляхів припинення розв’язаної Росією війни проти України.