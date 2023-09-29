Економіка

Тарифи на комунальні послуги до кінця опалювального сезону залишаться без змін

29 Вересня 2023 17:01
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тарифи

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що тарифи на комунальні послуги до кінця опалювального сезону залишаться без змін.

“Тарифи на комунальні послуги до кінця опалювального сезону залишаються без змін. При цьому плануємо збільшення бюджету на виплату субсидій”, – сказав Шмигаль на засіданні уряду.

За його словами, завдяки цифровізації процесів усі субсидії цьогоріч буде перепризначено автоматично, а ті, хто потребує субсидії і не отримував її раніше, можуть подати заявку онлайн через “Дію” або сайт Пенсійного фонду.


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