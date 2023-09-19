Політика

Танки Abrams скоро будуть в Україні, – Остін

19 Вересня 2023 11:29
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сша, зброя

Американські танки Abrams вже найближчим часом будуть доставлені в Україну.

Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін під час засідання “Рамштайну”.

Він також зазначив, що вклад США у військовій допомозі Україні “був потужним і залишається таким”.

“Тому ми будемо тісно співпрацювати з українськими партнерами, аби всю допомогу, яку ми надаємо Україні, використовували ефективно та належно.Ми говоримо про танки Abrams, які уже ось-ось будуть на полі бою в Україні”, – сказав Остін на вступній промові.


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