Танки Abrams скоро будуть в Україні, – Остін

Американські танки Abrams вже найближчим часом будуть доставлені в Україну.

Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін під час засідання “Рамштайну”.

Він також зазначив, що вклад США у військовій допомозі Україні “був потужним і залишається таким”.

“Тому ми будемо тісно співпрацювати з українськими партнерами, аби всю допомогу, яку ми надаємо Україні, використовували ефективно та належно.Ми говоримо про танки Abrams, які уже ось-ось будуть на полі бою в Україні”, – сказав Остін на вступній промові.