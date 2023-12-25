Суспільство

“Такими темпами ми залишимося без F-16”, сміються в ЗСУ над пропагандою ворога

25 Грудня 2023 12:03
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пропаганда, F-16

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат спростував інформацію російських пропагандистів про те, що окупанти нібито “знищили” винищувачі F-16 в Україні. Про це він повідомив в ефірі Радіо Свобода.

За його словами, літаки ще навіть не прибули до України, оскільки підготовка інфраструктури та персоналу їхнього обслуговування не завершена.

Він зазначив, що процес підготовки до передачі F-16 продовжується.

“Який сенс доставляти сюди літаки, щоб вони тут стояли під прицілом ворога?”, – сказав Ігнат.

Військові заявив, що для застосування F-16 потрібні особливі вміння та знання, яким навчають українських інженерів — вони не лише обслуговуватимуть літаки, а й займатимуться озброєнням.

“Ми ж літак беремо, щоб воювати на ньому, а не щоб він стояв. Авіація вимагає відповідних знань для того, щоб налаштовувати і завдавати їм ударів. Але окупанти вже знайшли у нас літаки у себе в Telegram-каналах і знищують їх по пару штук на день. F-16 скоро на заході вже й не залишиться”, – резюмував речник ПС.

Цікаво, що російські клоуни розповідаючи про “знищені F-16 на аеродромі Шкільний в Одесі”, показують фото кримського аеродрому Саки (Новофедорівка) із знищеними після українського удару літаками.


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