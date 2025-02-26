Така “бусифікація” б’є по обороноздатності: нардеп про скандальне затримання велосипедиста в Харкові

Силова мобілізація підриває обороноздатність і демотивує українців, вважає нардеп Георгій Мазурашу. Він наголосив, що скандальне затримання велосипедиста в Харкові – лише один із проявів проблеми, яка загалом грає на руку агресору.

Про це Георгій Мазурашу заявив в ефірі Новини.LIVE.

На думку нардепа, летальний наслідок, якби велосипедист, на якого напав працівник ТЦК, загинув, був би мінімальною проблемою у порівнянні з тим, які загалом наслідки має явище “бусифікації” для України.

“Це потужно працює в інтересах агресора. Подібні відео – це лише дрібниці. Це б’є і по здатності сил оборони чинити опір, бо туди закидають реально неспроможних”, – заявив Мазурашу.

Нагадаємо, напередодні у Харківському ТЦК та СП прокоментували відео, на якому військовослужбовець зіштовхнув з велосипеда чоловіка. За їхніми словами, затриманий виявився не цивільним, а військовим, який самовільно покинув частину та перебував у розшуку.