Суспільство

У Харківському ТЦК пояснили, чому напали на велосипедиста
25 Лютого 2025 20:13
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У Харкові чоловіки у військовій формі напали на велосипедиста / Кадр з відео
У Харкові чоловіки у військовій формі напали на велосипедиста / Кадр з відео

У Харківському ТЦК та СП прокоментували відео, на якому військовослужбовець зіштовхує з велосипеда чоловіка. За їхніми словами, затриманий виявився не цивільним, а військовим, який самовільно покинув частину та перебував у розшуку.

Як повідомили у ТЦК, під час заходів оповіщення військові помітили велосипедиста, який не зупинявся на вимогу.

“З метою зв’ясування причин втечі, громадянина було зупинено військовослужбовцем ТЦК та СП, при цьому чоловік був зіштовхнутий з велосипеда на землю. Під час перевірки документів виявлено, що громадянин є військовослужбовцем однієї з бригад і перебуває у розшуку, як такий, що самовільно залишив військову частину”, – йдеться у повідомленні.

Після затримання військового передали Національній поліції, а згодом — до Харківського зонального відділу ВСП.

Також в ТЦК зазначили, що за фактом перевищення службових повноважень військовослужбовцем групи оповіщення розпочато службове розслідування. У разі підтвердження порушень до винних застосують дисциплінарні заходи.


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