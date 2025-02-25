У Харківському ТЦК пояснили, чому напали на велосипедиста

У Харківському ТЦК та СП прокоментували відео, на якому військовослужбовець зіштовхує з велосипеда чоловіка. За їхніми словами, затриманий виявився не цивільним, а військовим, який самовільно покинув частину та перебував у розшуку.

Як повідомили у ТЦК, під час заходів оповіщення військові помітили велосипедиста, який не зупинявся на вимогу.

“З метою зв’ясування причин втечі, громадянина було зупинено військовослужбовцем ТЦК та СП, при цьому чоловік був зіштовхнутий з велосипеда на землю. Під час перевірки документів виявлено, що громадянин є військовослужбовцем однієї з бригад і перебуває у розшуку, як такий, що самовільно залишив військову частину”, – йдеться у повідомленні.

Після затримання військового передали Національній поліції, а згодом — до Харківського зонального відділу ВСП.

Також в ТЦК зазначили, що за фактом перевищення службових повноважень військовослужбовцем групи оповіщення розпочато службове розслідування. У разі підтвердження порушень до винних застосують дисциплінарні заходи.