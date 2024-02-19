“Ситуація не в зерні, а, скоріше, в політиці” – Зеленський прокоментував ситуацію на польському кордоні

Президент Володимир Зеленський 19 лютого розкритикував блокування польськими фермерами пунктів пропуску на кордоні з Україною, закликавши до спільних та раціональних рішень цієї ситуації.

Про це повідомляє УП з посиланням на вечірнє звернення Зеленського.

За словами Зеленського, події на кордоні з Польщею “не можна сприймати як щось нормальне чи буденне”.

“Через польський кордон проходить лише 5% нашого агроекспорту. Тож насправді ситуація не в зерні, а, скоріше, в політиці. І під Куп’янськом, неподалік від кордону з Росією, де не стихає ворожа артилерія, новини з кордону з Польщею виглядають просто знущально”, – наголосив він.

За словами голови держави, для вирішення ситуації потрібні спільні та раціональні рішення – “рішення наші з поляками передусім та всіх у Європі, кого турбує доля Європи”.