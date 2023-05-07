Політика

Ситуація навколо ЗАЕС стає небезпечною – МАГАТЕ

7 Травня 2023 11:16
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заес, МАГАТЕ

Ситуація в районі Запорізької атомної електростанції стає все більш непередбачуваною і потенційно небезпечною, присутні на станції експерти МАГАТЕ регулярно чують обстріли.

Про це розповів генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі.

За його словами, загальна ситуація в районі Запорізької атомної електростанції стає все більш непередбачуваною і потенційно небезпечною. Гроссі стурбований цілком реальними ризиками для ядерної та фізичної безпеки станції, оскілька ЗАЕС – великий ядерний об’єкт.

“Ми повинні діяти негайно, щоб запобігти загрозі серйозної ядерної аварії та пов’язаних з нею наслідків для населення і навколишнього середовища. Я продовжуватиму наполягати на тому, щоб усі сторони взяли на себе зобов’язання досягти цієї життєво важливої мети, а МАГАТЕ продовжуватиме робити все можливе, щоб допомогти забезпечити ядерну безпеку та безпеку на станції”, – сказав він.

За словами Гроссі, присутні на ЗАЕС експерти МАГАТЕ отримали інформацію, що росіяни розпочали евакуацію мешканців Енергодара, в якому проживає більшість персоналу станції. Він висловив занепокоєння з приводу все більш напружених, стресових і складних умов для персоналу станції та їхніх сімей.

Гроссі додав, що експерти МАГАТЕ продовжують регулярно чути обстріли, зокрема чули їх ввечері 5 травня.


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