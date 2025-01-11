Ситуація на фронті: відбито понад 120 атак, ворог зазнає втрат

Станом на 16:00 11 січня на фронті зафіксовано 121 бойове зіткнення. Українські захисники стійко утримують рубежі, завдаючи ворогу втрат і руйнуючи його плани, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Ключові напрямки боїв:

Куп’янський напрямок : Протягом дня противник здійснив 13 спроб просування до наших позицій біля Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки та Загризового. Наразі триває 9 боєзіткнень.

: Протягом дня противник здійснив 13 спроб просування до наших позицій біля Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки та Загризового. Наразі триває 9 боєзіткнень. Лиманський напрямок : У районах Зеленого Гаю, Новоєгорівки, Макіївки, Тернів, Зарічного, Григорівки та Серебрянського лісу сталося 16 зіткнень, із яких два бої ще тривають.

: У районах Зеленого Гаю, Новоєгорівки, Макіївки, Тернів, Зарічного, Григорівки та Серебрянського лісу сталося 16 зіткнень, із яких два бої ще тривають. Краматорський напрямок : У районах Часового Яру та Ступочків відбулося 13 бойових зіткнень, три з них тривають до цього часу.

: У районах Часового Яру та Ступочків відбулося 13 бойових зіткнень, три з них тривають до цього часу. Торецький напрямок : Загарбники п’ять разів атакували поблизу Торецька та Диліївки. Усі атаки були відбиті.

: Загарбники п’ять разів атакували поблизу Торецька та Диліївки. Усі атаки були відбиті. Покровський напрямок : Найвища активність ворога. Зафіксовано 56 боєзіткнень різної інтенсивності в районах Баранівки, Єлизаветівки, Проміня, Лисівки, Зеленого, Нового Труда, Звірового, Новоандріївки, Успенівки, Слов’янки та Костянтинопольського. Відбито 46 атак, 10 зіткнень тривають.

: Найвища активність ворога. Зафіксовано 56 боєзіткнень різної інтенсивності в районах Баранівки, Єлизаветівки, Проміня, Лисівки, Зеленого, Нового Труда, Звірового, Новоандріївки, Успенівки, Слов’янки та Костянтинопольського. Відбито 46 атак, 10 зіткнень тривають. Новопавлівський напрямок : П’ять атак противника поблизу Новосілки та Великої Новосілки. Ворог також завдав авіаудару керованими авіабомбами (КАБ) по Новополю.

: П’ять атак противника поблизу Новосілки та Великої Новосілки. Ворог також завдав авіаудару керованими авіабомбами (КАБ) по Новополю. Придніпровський напрямок : Відбулося одне боєзіткнення, ворог успіху не мав.

: Відбулося одне боєзіткнення, ворог успіху не мав. Курщина: Відбито 12 штурмів противника, три бої продовжуються. Окупанти завдали три авіаудари по населених пунктах і позиціях оборонців, використавши чотири КАБ.

На інших напрямках суттєвих змін не зафіксовано.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в його тилу.