Політика

Ситуація на фронті: відбито понад 120 атак, ворог зазнає втрат
11 Січня 2025 16:39
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Снайпери Сил оборони України / Фото Сухопутні війська ЗСУ
Снайпери Сил оборони України / Фото Сухопутні війська ЗСУ

Станом на 16:00 11 січня на фронті зафіксовано 121 бойове зіткнення. Українські захисники стійко утримують рубежі, завдаючи ворогу втрат і руйнуючи його плани, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Ключові напрямки боїв:

  • Куп’янський напрямок: Протягом дня противник здійснив 13 спроб просування до наших позицій біля Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки та Загризового. Наразі триває 9 боєзіткнень.
  • Лиманський напрямок: У районах Зеленого Гаю, Новоєгорівки, Макіївки, Тернів, Зарічного, Григорівки та Серебрянського лісу сталося 16 зіткнень, із яких два бої ще тривають.
  • Краматорський напрямок: У районах Часового Яру та Ступочків відбулося 13 бойових зіткнень, три з них тривають до цього часу.
  • Торецький напрямок: Загарбники п’ять разів атакували поблизу Торецька та Диліївки. Усі атаки були відбиті.
  • Покровський напрямок: Найвища активність ворога. Зафіксовано 56 боєзіткнень різної інтенсивності в районах Баранівки, Єлизаветівки, Проміня, Лисівки, Зеленого, Нового Труда, Звірового, Новоандріївки, Успенівки, Слов’янки та Костянтинопольського. Відбито 46 атак, 10 зіткнень тривають.
  • Новопавлівський напрямок: П’ять атак противника поблизу Новосілки та Великої Новосілки. Ворог також завдав авіаудару керованими авіабомбами (КАБ) по Новополю.
  • Придніпровський напрямок: Відбулося одне боєзіткнення, ворог успіху не мав.
  • Курщина: Відбито 12 штурмів противника, три бої продовжуються. Окупанти завдали три авіаудари по населених пунктах і позиціях оборонців, використавши чотири КАБ.

На інших напрямках суттєвих змін не зафіксовано.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в його тилу.


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