Ситуація на фронті: 54 бойові зіткнення від початку доби

Сили оборони України продовжують вживати заходів, аби не допустити просування противника вглиб української території. Від початку цієї доби зафіксовано 54 бойові зіткнення, повідомив Генштаб у зведенні станом на 16:00.

На півночі країни під ворожим вогнем опинилися громади прикордонних населених пунктів Чернігівщини та Сумщини. Зокрема, атаки зазнали Сергіївське, Михальчина-Слобода, Заріччя, Клюси, а також Білокопитове і Бунякино.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося чотири бої, два з них ще тривають. Росіяни здійснили сім авіаударів, скинувши 21 керовану бомбу, та понад 80 обстрілів. На Південно-Слобожанському напрямку наші воїни відбили три атаки, ще п’ять боїв тривають.

На Куп’янському напрямку противник тричі намагався прорвати оборону в районі Куп’янська, два зіткнення досі тривають. На Лиманському напрямку відбулося дев’ять атак, шість із них ще не завершилися. На Сіверському напрямку оборонці відбивали дві атаки, один бій триває й дотепер.

На Торецькому напрямку зафіксовано п’ять штурмів у районах Полтавки, Щербинівки та Плещіївки. На Покровському напрямку за день зафіксовано 16 атак у районах Новоекономічного, Родинського, Променя, Лисівки, Удачного, Дачного, Новоукраїнки та Новопавлівки. Українські воїни вже відбили 14 штурмів, ще два бої тривають.

На Новопавлівському напрямку ворог атакував у районі Комишувахи та Філії. Один штурм відбито, три атаки тривають. На Оріхівському напрямку відбито дві атаки, загарбники також завдали авіаударів по Новопавлівці та Щербаках.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках противник наступальних дій не проводив, хоча авіація вдарила по Антонівці. На решті напрямків суттєвих змін не зафіксовано.