Техно

Системи ППО Skynex вже заступили на бойове чергування в Україні

27 Квітня 2023 09:25
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ппо

Системи протиповітряної оборони Skynex вже перебувають на бойовому чергуванні в Україні, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у себе у Telegram-каналі.

Він зазначив, що це ефективна зброя для захисту від дронів, якими Україну атакує Росія.

«Такі батареї вже перебувають на бойовому чергуванні в Україні. Розглядаємо також можливість спільного виробництва компонентів цих систем», – наголосив глава уряду.

Він додав, що Україна працює над тим, щоби мати більше таких систем.

Skynex – зенітний артилерійський комплекс, що відноситься до ППО малого радіусу дії на зразок німецьких зенітних самохідних установок Gepard. Система добре себе зарекомендувала здатністю вражати малі повітряні дрони.


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