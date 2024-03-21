Суспільство

Сирський заявив, що обстановку на сході України вдалось стабілізувати

21 Березня 2024 17:55
читать на русском →
сирський
Олександр Сирський / Getty Images

Головнокомандувач ЗСУ поспілкувався з французьким генералом та повідомив,  що українські захисники стабілізували обстановку на сході України.

Про це Сирський написав в Telegram з посиланням на свою телефонну розмову з начальником Об‘єднаного штабу Збройних Сил Французької Республіки генералом армії Тьєрі Бюркаром.

“Проінформував про ситуацію на полі бою. Зокрема, про те, що на даний момент Силам оборони України  вдалося стабілізувати обстановку на сході України”.

Крім того, Сирський подякував уряду Франції та французькому народові “за постійну та послідовну підтримку України”.

Він окремо висловив вдячність за надану допомогу з підготовки українських військовослужбовців на території Франції.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
21 Березня 2024 16:51

Головне управління розвідки було головною ціллю ворога під час атаки 21 березня

21 Березня 2024 15:59

Канцлер Австрії проти передачі заморожених російських активів на зброю для України
21 Березня 2024 15:16

Ворог вдарив по Миколаєву: є постраждалі та загибла
21 Березня 2024 14:26

В результаті ракетної атаки на Київ постраждав склад маркетплейса Rozetka
21 Березня 2024 14:10

Десятки перевізників відключили від системи “ШЛЯХ” за переправлення “ухилянтів”

Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Максим ЖОРІН

КАБи зараз одна з найбільших проблем для фронту

Віталій ПОРТНИКОВ

Макрон збирається відправити війська в Одесу?

Ігор ЧЕРНЯК

Поки з армії не почнуть повертатися, туди знову не почнуть йти

Юрій ЛУЦЕНКО

Війна в стилі вуду

Віталій ПОРТНИКОВ

Страх війни в Європі. Що змінилося

Павло КАЗАРІН

До війни я лютий не любив

усі думки