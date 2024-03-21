Сирський заявив, що обстановку на сході України вдалось стабілізувати

Головнокомандувач ЗСУ поспілкувався з французьким генералом та повідомив, що українські захисники стабілізували обстановку на сході України.

Про це Сирський написав в Telegram з посиланням на свою телефонну розмову з начальником Об‘єднаного штабу Збройних Сил Французької Республіки генералом армії Тьєрі Бюркаром.

“Проінформував про ситуацію на полі бою. Зокрема, про те, що на даний момент Силам оборони України вдалося стабілізувати обстановку на сході України”.

Крім того, Сирський подякував уряду Франції та французькому народові “за постійну та послідовну підтримку України”.

Він окремо висловив вдячність за надану допомогу з підготовки українських військовослужбовців на території Франції.