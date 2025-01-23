Сирський заявив, що наступальна операція ЗСУ на Курщині буде не останньою

Збройним силам України потрібно готуватися не тільки до оборони, але і наступати. До того ж операція на Курщині дала надію, що вона буде не останньою.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський в інтерв’ю на Радіо Байрактар.

Сирський заявив, що минулий рік був насичений постійними активними діями з боку противника, який намагався наступати, тоді як українські військові зосереджувалися на обороні. Він зазначив, що однією з важливих подій стало проведення успішного контрнаступу на Курському напрямку. Це досягнення значно підняло бойовий дух особового складу, покращило настрій у військах та суспільстві, а також дало надію на подальші успішні операції.

На думку головкома, ЗСУ треба готуватися не тільки до оборони, але і наступати.

“Не можна недооцінювати ворога. Треба вчитися – вчитися воювати, вчитися перемагати, вчитися робити висновки з власних помилок. Ну і звичайно треба набувати і переважати в технічному плані. Тобто, мати технічну перевагу. Тому що ми воюємо не числом, а в першу чергу якістю та технологіями. Це нам дає можливість зберегти життя наших військовослужбовців. І це для нас найбільша цінність”, – резюмував Сирський.