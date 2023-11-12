Сирський відвідав військові частини на Бахмутському та Лиманському напрямках

Командувач східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав військові частини, які виконують бойові завдання на Бахмутському та Лиманському напрямках.

Про це він повідомив у Telegram.

“Здійснив робочу поїздку у військові частини, які виконують бойові завдання на Бахмутському та Лиманському напрямках. Розглянув на місцях варіанти подальших дій, способи підвищення ефективності бойового застосування наших військ”, – ідеться у повідомленні.

Сирський перевірив хід підготовки військових частин і підрозділів, що відновлюють боєздатність. В ході роботи було визначено конкретні завдання щодо підвищення якості навчання.

Раніше сьогодні він повідомив, що війська РФ активізувалися на Бахмутському напрямку і намагаються відбити раніше втрачені позиції.