Суспільство

Сирський відвідав військові частини на Бахмутському та Лиманському напрямках

12 Листопада 2023 12:00
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сирський

Командувач східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав військові частини, які виконують бойові завдання на Бахмутському та Лиманському напрямках.

Про це він повідомив у Telegram.

“Здійснив робочу поїздку у військові частини, які виконують бойові завдання на Бахмутському та Лиманському напрямках. Розглянув на місцях варіанти подальших дій, способи підвищення ефективності бойового застосування наших військ”, – ідеться у повідомленні.

Сирський перевірив хід підготовки військових частин і підрозділів, що відновлюють боєздатність. В ході роботи було визначено конкретні завдання щодо підвищення якості навчання.

Раніше сьогодні він повідомив, що війська РФ активізувалися на Бахмутському напрямку і намагаються відбити раніше втрачені позиції.


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