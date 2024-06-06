Сирський розповів про формування Сил безпілотних систем та скороченні штату Генштабу

Незважаючи на війну Україна має створити перспективну структуру Збройних сил на період до вступу в НАТО. Зокрема, продовжується формування Сил безпілотних систем та скорочення штату Генерального штабу.

Про це повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

“Продовжуємо удосконалювати структури військового управління. Головне наше завдання — зробити ефективнішою систему командування військами та виключити дублювання функцій.

Ці заходи проводяться в рамках реалізації стратегії розвитку видів і окремих родів військ Збройних Сил України до 2035 року”, – заявив він.

За словами головкома, у цьому контексті продовжується формування Сил безпілотних систем, а також скорочення штату Генштабу.