Сирський: Росіяни планують захопити Часів Яр до 9 травня

Ворог зосереджує зусилля для прориву нашої оборони західніше Бахмута, виходу до каналу Сіверський Донець – Донбас, оволодінні населеним пунктом Часів Яр, створенні умов для подальшого просування до Краматорської агломерації.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, реалізації планів противника заважає героїчна оборона наших бригад, які буквально вгризлися в землю, стримуючи щоденні атаки ворога.

“Використовуючи чисельну перевагу та різноманітні мотиваційні чинники, у тому числі і розстріли, окремі групи піхоти противника вийшли до мікрорайону «Новий» (у Часовому Яру), але були знищені ударами FPV-камікадзе та вогнем артилерії”, – підкреслив Сирський.

Разом з тим, йдеться далі у дописі Сирського в Telegram, загроза залишається актуальною, з урахуванням того, що вище російське воєнне керівництво поставило задачу своїм військам захопити Часів Яр до 9 травня.

“З метою адекватного реагування на дії противника та зміцнення оборони наших військ на цьому напрямку були вжиті заходи щодо суттєвого посилення бригад боєприпасами, дронами, засобами РЕБ.

Головний висновок з дводенної роботи на фронті – необхідність підвищення якості підготовки, у тому числі морально-психологічної складової, нарощування чисельності високотехнологічних безпілотних систем різного призначення з підготовленими операторами, підвищення якості проведення асиметричних дій з метою зниження бойового потенціалу противника”, – зазначив головнокомандувач ЗСУ.