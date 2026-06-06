Сирський: Росія зосередила понад 140 тисяч військових на трьох напрямках півдня України

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські війська продовжують нарощувати сили на півдні України. За його словами, лише на Олександрівському напрямку противник зосередив понад 71 тисячу військовослужбовців.

Про це Сирський повідомив за підсумками роботи у військових частинах і підрозділах, які виконують бойові завдання на найгарячіших напрямках Південної операційної зони.

За словами головнокомандувача, ще близько такої ж кількості особового складу російська армія зосередила на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках.

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«Ситуація залишається динамічною — активні бойові дії ведуть як російські війська, так і Сили оборони України», — зазначив Сирський.

Під час поїздки він працював разом із командувачем угруповання десантно-штурмових військ генерал-майором Олегом Апостолом та командирами десантно-штурмових і штурмових частин. Вони обговорили поточну обстановку, результати виконання поставлених завдань і подальші кроки для посилення українських позицій.

Сирський повідомив, що підтримав ініціативи командирів щодо активних дій на визначених напрямках та ухвалив рішення про додаткове забезпечення підрозділів необхідними технічними засобами й боєприпасами.

Окремо головнокомандувач наголосив, що головним пріоритетом під час виконання бойових завдань залишається збереження життя українських військовослужбовців.

Також Сирський провів зустріч із командувачем угруповання Сил безпілотних систем майором Робертом Бровді. Сторони обговорили питання розвитку та застосування безпілотних систем.

«Продовжуємо нарощувати спроможності з ураження противника, зокрема на оперативній глибині», — зазначив головнокомандувач ЗСУ.