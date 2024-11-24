Сирський провів зустріч із блогерами, які пишуть про війну

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський провів зустріч із блогерами, які висвітлюють військові теми, з метою обговорення актуальних питань у Силах оборони. Про це він повідомив у своєму дописі у Facebook.

“Привернення ними уваги до актуальних проблем у Силах оборони допомагає швидко реагувати та шукати відповідні шляхи вирішення”, — зазначив Сирський.

На зустрічі обговорювали ситуацію на фронті, необхідність реформування Збройних Сил, створення нових бригад, заміну командирів та інші важливі питання, які хвилюють суспільство.

За словами Головнокомандувача, подібні зустрічі будуть проводитися і надалі.

“Дякую за послідовну підтримку Збройних Сил України та за донесення правди про героїчну боротьбу українців проти окупантів. Ми сильні, коли єдині,” — підсумував Сирський.