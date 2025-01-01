Сирський озвучив втрати російських військ на Курщині

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав Курський напрямок та нагородив воїнів.

“Героїчні дії українських військових змусили противника утримувати значне угруповання сил на своїй території та перекидати резерви з інших напрямків. Завдяки вашій стійкості та мужності втрати ворога на Курщині склали понад 38 тисяч особового складу та більше тисячі одиниць техніки”, – наголосив Сирський.

Він також нагадав, що 30 грудня вдалось повернути з полону ще 189 українців, і це теж заслуга воїнів на Курщині. В операціях на цьому напрямку було поповнено обмінний фонд на понад 700 російських загарбників.

Операція Сил оборони України на Курщині триває з 6 серпня 2024 року. Під час цієї операції українські сили значно просунулися вглиб території Росії, що призвело до дезорганізації російських військових підрозділів на кордоні та в тилу, а частина російських солдатів здалася в полон.