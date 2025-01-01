Суспільство

Сирський озвучив втрати російських військ на Курщині
1 Січня 2025 17:12
курська операція, сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нагороджує військовослужбовицю / Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав Курський напрямок та нагородив воїнів.

“Героїчні дії українських військових змусили противника утримувати значне угруповання сил на своїй території та перекидати резерви з інших напрямків.

Завдяки вашій стійкості та мужності втрати ворога на Курщині склали понад 38 тисяч особового складу та більше тисячі одиниць техніки”, – наголосив Сирський.

Він також нагадав, що 30 грудня вдалось повернути з полону ще 189 українців, і це теж заслуга воїнів на Курщині. В операціях на цьому напрямку було поповнено обмінний фонд на понад 700 російських загарбників.

Операція Сил оборони України на Курщині триває з 6 серпня 2024 року. Під час цієї операції українські сили значно просунулися вглиб території Росії, що призвело до дезорганізації російських військових підрозділів на кордоні та в тилу, а частина російських солдатів здалася в полон.


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