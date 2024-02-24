Політика

Сирський обіцяє дати асиметричну відповідь російському окупанту найближчим часом

24 Лютого 2024 09:44
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Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський оприлюднив звернення з нагоди другої річниці широкомасштабного вторгнення в Україну російських загарбників.

Він подякував всім українським захисникам і захисницям, які відбивають російські атаки і знищують ворога.

“Низький уклін медикам, рятувальникам, волонтерам – всім тим, хто допомагає Силам оборони України наближати нашу Перемогу! У цей день я також хочу подякувати нашим партнерам за допомогу. Кожен снаряд, кожен танк, кожна бронемашина – це насамперед збереженні життя українського солдата. Ми воюємо за кожен метр нашої землі, втім найцінніше, що в нас є – життя українського воїна”, – написав він у соцмережі.

Головнокомандувачч ЗСУ також нагадав про невдалу спробу контрнаступу.

“Була і спроба українського контрнаступу, яка, на жаль, через об’єктивні обставини не принесли бажаного результату“.

“Вірю, що найближчим часом ми дамо асиметричну відповідь російському окупанту і в повітрі. Палаючих російських літаків стане ще більше. Керівництво держави робить для цього все можливе”, – підкреслив Сирський.


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