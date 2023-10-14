Сирський каже, що сили РФ хочуть оточити Куп’янськ і розгромити наше угруповання

Ситуація на Куп’янському та Лиманському напрямках останніми днями суттєво загострилась.

Про це заявив Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, противник, після завданих йому втрат, за два місяці відновився та розпочав активні наступальні дії в районі Макіївки, а згодом і на Купьянському напрямку. Тривають важкі бої.

“Головна мета ворога – розгром угруповання наших військ, оточення Куп’янська і вихід на рубіж річки Оскіл”, – зазначив Сирський.

Він повідомив, що противник здійснює щоденно десятки атак силами штурмових груп за підтримки бронетехніки, веде щільний мінометний і артилерійський вогонь по нашим позиціям.

“Втім, наші бійці були готові до такого розвитку подій і дають гідну відсіч противнику. Ворог несе значні втрати та не досягнув суттєвих успіхів”, – підкреслив Сирський.