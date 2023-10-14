Політика

Сирський каже, що сили РФ хочуть оточити Куп’янськ і розгромити наше угруповання

14 Жовтня 2023 14:48
сирський, куп'янськ

Ситуація на Куп’янському та Лиманському напрямках останніми днями суттєво загострилась.

Про це заявив Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, противник, після завданих йому втрат, за два місяці відновився та розпочав активні наступальні дії в районі Макіївки, а згодом і на Купьянському напрямку. Тривають важкі бої.

“Головна мета ворога – розгром угруповання наших військ, оточення Куп’янська і вихід на рубіж річки Оскіл”, – зазначив Сирський.

Він повідомив, що противник здійснює щоденно десятки атак силами штурмових груп за підтримки бронетехніки, веде щільний мінометний і артилерійський вогонь по нашим позиціям.

“Втім, наші бійці були готові до такого розвитку подій і дають гідну відсіч противнику. Ворог несе значні втрати та не досягнув суттєвих успіхів”, – підкреслив Сирський.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
14 Жовтня 2023 14:48

Сирський каже, що сили РФ хочуть оточити Куп’янськ і розгромити наше угруповання
14 Жовтня 2023 14:08

Понад півтори тисячі мешканців відмовляються покидати Авдіївку
14 Жовтня 2023 13:17

Терехов повідомив, коли в Харкові включать опалення
14 Жовтня 2023 12:22

Україна готується до важкої зими
14 Жовтня 2023 11:44

Стали відомі деталі атаки на російський корабель “Павел Державин”
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій БУТУСОВ

Почалась дуже важка битва за Авдіївку
Дмитро ЯРОШ

Бажаю Ізраїлю перемоги
Віталій ПОРТНИКОВ

Допомога США Україні
Павло КАЗАРІН

Не програти війну: чому травма 2019 року живе й надалі
Ігор ЧЕРНЯК

На війні чи ні?
Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
усі думки