Сирський: Більшість “шахедів” збивають дрони-перехоплювачі — за місяць знищено понад 3,5 тис. дронів

У травні українські дрони-перехоплювачі знищили понад 3,5 тисячі російських безпілотників різних типів. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, сьогодні саме вони забезпечують більшу частину знешкоджених засобів повітряного нападу РФ.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, наслідки щоденних російських повітряних атак були б значно важчими без системної роботи зі створення та розвитку так званої “малої ППО”.

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“Сьогодні більша частина знешкоджених російських “шахедів”, “гераней” та інших засобів повітряного нападу — це результат роботи наших БпЛА-перехоплювачів”, — зазначив Сирський.

Головнокомандувач повідомив, що за останній місяць зросла не лише кількість збитих безпілотників, а й ефективність роботи системи. Найкращі результати продемонстрував другий ешелон ППО, за який відповідають Сили безпілотних систем. Лише у травні вони знищили понад 1,2 тисячі ворожих дронів.

Також, за словами Сирського, триває нарощування кількості екіпажів дронів-перехоплювачів та підготовка персоналу. Паралельно ведеться робота над створенням четвертого ешелону протиповітряної оборони, який має забезпечити прикриття ще двох областей.

До боротьби з російськими безпілотниками активно залучають і армійську авіацію. У травні українські гелікоптери знищили понад 440 російських дронів різних типів.

Водночас Сирський зазначив, що Росія продовжує змінювати тактику застосування безпілотників, збільшує їхню кількість та покращує технічні характеристики. За його словами, противник планує довести частку реактивних ударних дронів до 50%.