Сирійські ЗМІ “заблюрили” зображення Бербок

Візит Анналени Бербок до Сирії в п’ятницю мав ще один наслідок, пише німецький таблоїд Bild.

Раніше повідомлялося, що новий правитель Ахмед аль-Шараа відмовився потиснути руку федеральному міністру закордонних справ – на відміну від її супутників-чоловіків.

Тепер пішла наступна дискримінація: ісламістські новинні канали, близькі до нових правителів, поширюють фотографії візиту Бербок – і при цьому піддають німецького політика цензурі.

Сирійські ісламісти піддають цензурі фотографії Анналени Бербок / Фото Bild

Новинний канал Almharar поширив у Telegram фотографії, на яких федеральний міністр закордонних справ стала невпізнанною через «блюр».

Бербок можна впізнати тільки за її невимушеним одягом (світлі штани-чінос, світла блузка).

Її французький колега Жан-Ноель Барро зовсім інший. Оскільки він чоловік, його показують без монтажу разом із сирійськими політиками та іншими чоловіками.

Almharar пов’язаний з Вільною сирійською армією, найбільшим опозиційним рухом у Сирії, який щойно прийшов до влади. Канал близький до нових правителів, але не є офіційним сирійським інформаційним агентством.

Проте цензуровані зображення змушують замислитися над тим, наскільки ісламістськими насправді є нові сирійські правителі – незважаючи на їхні спроби представити себе на міжнародному рівні як поміркованих і толерантних.