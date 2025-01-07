Суспільство

Синоптики попередили про сильний вітер і сніг: яким областям готуватися
7 Січня 2025 21:57
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Люди в зимовому лісі / Фото: freepik
Люди в зимовому лісі / Фото: freepik

Погода в Україні завтра, 8 січня, буде хмарною з проясненнями. В частині областей очікуються опади, а жителям Закарпаття та Криму слід готуватися до дощу зі снігом та сильного вітру.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Прогноз погоди в Україні 8 січня

Невеликі опади, переважно, у вигляді дощу, очікуються у західних, місцями в північних та більшості центральних і Харківській областях. Вночі на Закарпатті та в Карпатах пройде помірний дощ із мокрим снігом. На решті території – без опадів.

У західних областях на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер 7-12 м/с, а в Карпатах, в Криму та Приазов’ї вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі -1…+4 °C, вдень +3…+8 °C. На півдні країни, Кіровоградщині та Дніпропетровщині вночі +2…+7 °C, вдень +9…+14 °C.

Погода у Києві 8 січня

У Києві та області у середу, 8 січня, буде хмарно з проясненнями.

Вночі без опадів, вранці та вдень місцями невеликий дощ.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура від -1 °C до +4 °C, вдень +3…+8 °C. У Києві вночі +2…+4 °C, вдень +5…+7 °C.

Погодна карта України на 8 січня / Фото: Укргідрометцентр

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