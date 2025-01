Син Трампа звинувачує Україну у проблемах з ліквідацією пожеж у Лос-Анджелесі

Новообраний президент США Дональд Трамп розкритикував чинного президента Джо Байдена та губернатора Каліфорнії Ґевіна Ньюсома через масштабні пожежі в Лос-Анджелесі.

На своїй платформі Truth Social Трамп заявив, що ця катастрофа може стати “найстрашнішою в історії країни” і поставив під сумнів готовність страхових компаній покрити збитки.

“Це символ кричущої некомпетентності дуету Байден / Ньюсом. 20 січня повинно настати якомога швидше!” — написав він.

Його син Дональд Трамп-молодший також долучився до критики, зазначивши, що пожежна служба Лос-Анджелеса у 2022 році пожертвувала частину обладнання Україні. Він навів заголовки новин, де згадувалися ці пожертви, натякаючи на ймовірний вплив цього рішення на поточну ситуацію.

Тим часом пожежі в Каліфорнії продовжують поширюватися, змушуючи десятки тисяч людей залишати свої домівки.

Oh look of course The LA fire department donated a bunch of their supplies to Ukraine https://t.co/1XVA15f6oI