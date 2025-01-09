Політика

Син Трампа звинувачує Україну у проблемах з ліквідацією пожеж у Лос-Анджелесі
9 Січня 2025 08:41
Полум’я охопило будинки у Лос-Анджелесі / Фото: Reuters
Полум’я охопило будинки у Лос-Анджелесі / Фото: Reuters

Новообраний президент США Дональд Трамп розкритикував чинного президента Джо Байдена та губернатора Каліфорнії Ґевіна Ньюсома через масштабні пожежі в Лос-Анджелесі.

На своїй платформі Truth Social Трамп заявив, що ця катастрофа може стати “найстрашнішою в історії країни” і поставив під сумнів готовність страхових компаній покрити збитки.  

“Це символ кричущої некомпетентності дуету Байден / Ньюсом. 20 січня повинно настати якомога швидше!” — написав він.  

Його син Дональд Трамп-молодший також долучився до критики, зазначивши, що пожежна служба Лос-Анджелеса у 2022 році пожертвувала частину обладнання Україні. Він навів заголовки новин, де згадувалися ці пожертви, натякаючи на ймовірний вплив цього рішення на поточну ситуацію.  

Тим часом пожежі в Каліфорнії продовжують поширюватися, змушуючи десятки тисяч людей залишати свої домівки.


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